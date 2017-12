Série B: Caxias tem novo treinador Abel Ribeiro, ex-Veranópolis, foi anunciado como novo técnico do Caxias no final da tarde desta quarta-feira. Ele substitui a Artur Ruschel, que pediu demissão na parte da manhã. O clube, rebaixado para a Série C, passa por um processo de desmanche, com a saída de seis jogadores até agora. Na sexta-feira, o Caxias recebe o Guarani, na última partida em casa pela Série B.