Série B cheia de partidas decisivas Além de seis jogos envolvendo times paulistas, outros seis jogos completam a última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado, a partir das 16 horas. Esta rodada define oito classificados e mais seis rebaixados. Cinco já estão garantidos: Bahia, Brasiliense, Náutico, Ituano e Fortaleza. Por outro lado, três já estão rebaixados para Série C em 2005: Londrina, Mogi Mirim e Joinville. O jogo mais importante será entre CRB-AL e América-RN, em Maceió. Durante a semana a partida quase foi parar em Aracaju, pela punição imposta pelo STJD ao CRB por confusão da torcida em uma partida contra o Mogi Mirim. A diretoria do time alagoano, porém, conseguiu uma liminar e manteve o jogo em Maceió. Os dois times estão colados na zona de rebaixamento e quem perder deve cair. Ambos têm 26 pontos, mas o América-RN ocupa a 17ª posição, uma a mais que o CRB por ter uma vitória a mais: sete contra seis do CRB. Em Brasília, o Brasiliense recebe o Remo. Os dois times têm objetivos opostos. O primeiro, do técnico Edinho Nazaré, busca a primeira colocação, enquanto o Remo, quer escapar do rebaixamento. A partida marca a despedida do técnico Givanildo de Oliveira, do Remo que não depende apenas de si para escapar da Série C. O Brasiliense está na segunda colocação, com 43 pontos, e o time paraense, na 20ª posição, tem 25. Outro duelo de opostos acontece no Sul, entre Caxias e América-MG. O time gaúcho está na 10ª posição, com 31 pontos, e busca a classificação, mas para isso precisa vencer e torcer para derrotas de Paulista e Santa Cruz ou Marília. O time mineiro escapa da queda com uma vitória sobre o Caxias e com as derrotas do Remo, São Raimundo e do CRB. O América-MG é o 21º colocado na classificação geral, somando 23 pontos. A Anapolina, que durante a semana teve seus jogadores em greve por atraso de salários, pega o Marília, em Anápolis. A Anapolina precisa da vitória para escapar de vez do rebaixamento. Se empatar ou perder, vai depender de outros resultados. O time goiano está na 15º colocação, somando 27 pontos. O Bahia, que jogará com o time reserva, está classificado e busca nesta somente confirmar a primeira colocação na tabela. Na sexta colocação, com 35 pontos, o Avaí só precisa de um empate com o Vila Nova para garantir a classificação. Mesmo com derrota, o time pode passar de fase. Para isso, basta Marília, Santa Cruz ou Paulista ser derrotado. O Vila Nova está na 16ª posição, com 26 pontos, e corre risco de rebaixamento. A vitória ou um empate, dependendo dos outros resultados, garante a permanência. O Náutico e o Joinville se enfrentam em Recife só para cumprir tabela. Enquanto o primeiro está classificado para a segunda fase da Série B, o segundo já está rebaixado para a Série C. Confira a 23ª rodada: Avaí-SC x Vila Nova-GO, Caxias-RS x América-MG, Santa Cruz-PE x Santo André-SP, CRB-AL x América-RN, São Raimundo-AM x Mogi Mirim-SP, Ceará-CE x Ituano-SP, Brasiliense-DF x Remo-PA, Paulista-SP x Sport-PE, Portuguesa-SP x Fortaleza-CE, Náutico-PE x Joinville-SC, Anapolina-GO x Bahia-BA e Marília-SP x Londrina-PR.