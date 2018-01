Série B com quatro jogos nesta sexta Quatro jogos vão ser realizados, nesta sexta-feira à noite, a partir das 20h30, pela 14.ªrodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Entre os destaques, está o confronto entre dois clubes de são Paulo - Marília e Paulista - e também a presença de dois outros paulistas: Santo André e Ituano. Marília e Paulista serão adversários no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília. O MAC chegou a estar seriamente ameaçado de rebaixamento, mas com quatro vitórias consecutivas, saltou para o quarto lugar, com 22 pontos. Com a vitória sobre a Anapolina, o Paulista saiu da zona de rebaixamento e agora está em 14.º lugar, com 17 pontos, mas ainda não afastou o perigo. Vindos de duas derrotas, Criciúma e Santo André se enfrentam no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, precisando vencer de qualquer maneira, mas por motivos diferentes. O Santo André está em quinto, com 22 pontos e luta para não sair da zona de classificação. O Criciúma está apenas em 20.º lugar, com 13 pontos, e quer sair de perto da zona de rebaixamento. Em Recife, Náutico e Ituano se enfrentam no Estádio dos Aflitos. Com as duas vitórias consecutivas conquistadas nas últimas rodadas, o Náutico pulou para sexto, com 21 pontos, três a mais que o time paulista, 12.º colocado, que está invicto há duas rodadas. Anapolina e Sport jogam em Anápolis amargando dois insucessos nas duas últimas rodadas. A situação mais grave é do time de Anápolis, que está apenas em 17.º lugar, com 15 pontos e será dirigida pelo auxiliar João Batista, substituto de Aderbal Lana, demitido após a derrota de 1 a 0 para o Paulista, na rodada passada. Com 18 pontos, o Sport é o 13.º colocado e corre atrás da vitória para continuar ao menos perto da zona de classificação e não se aproximar da zona de rebaixamento.