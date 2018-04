Série B começa nesta sexta-feira com o Botafogo como favorito

O Campeonato Brasileiro da Série B começa nesta sexta-feira e vai até o mês de dezembro. Como de costume, 20 agremiações disputarão quatro vagas na elite, além do título. Nesta temporada, o grande favorito é o Botafogo, único dos considerados grandes do futebol brasileiro presente no torneio. Junto com o clube carioca, Vitória, Bahia e Criciúma caíram da Série A no ano passado.

A competição traz também algumas caras novas. O Macaé, campeão da Série C, e o Mogi Mirim, presidido pelo pentacampeão mundial de 2002 Rivaldo e comandado por Edinho, filho de Pelé, são as principais novidades, mas devem fazer figuração. Assim como Paysandu e CRB, esses dois times vieram da Série C.

Com a queda da Portuguesa e o acesso da Ponte Preta, a Série B terá apenas três representantes paulistas, o menor número de participantes desde do início da era dos pontos corridos. Porém, ainda segue sendo o Estado recordista de clubes, representado por Mogi Mirim, Bragantino e Oeste. Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Pernambuco estão logo atrás nesta escala de representatividade, com duas equipes cada.

A Série B deste ano contará com três campeões estaduais: Bahia, Santa Cruz e CRB O Bahia fez um verdadeiro milagre para levantar a taça do Campeonato Baiano - após perder por 3 a 0 do Vitória da Conquista, reverteu no jogo de volta, fazendo 6 a 0. O Santa Cruz, por sua vez, foi campeão após derrotar o Salgueiro. Já o CRB levou o título do Campeonato Alagoano após bater o Coruripe por 2 a 0 na última quarta-feira. Times tradicionais como Náutico, América-MG, Sampaio Correa e Atlético Goianiense tentam se reconstruir depois de um péssimo primeiro semestre.

Em 2015, todos os clubes, com exceção de Bahia, Botafogo e Vitória, recebem R$ 3 milhões, pagos em 10 parcelas de R$ 300 mil, pelos direitos de transmissão de TV. Os clubes baianos continuam recebendo a cota de Série A, que equivale a R$ 27 milhões, enquanto que a equipe carioca fica com R$ 45 milhões.

Os 20 clubes participantes da Série de 2015 serão os seguintes: ABC, América-MG, Atlético Goianiense, Bahia, Boa, Botafogo, Bragantino, CRB, Ceará, Criciúma, Luverdense, Macaé, Mogi Mirim, Náutico, Oeste, Paraná, Paysandu, Sampaio Corrêa, Santa Cruz e Vitória.

Oito deles vão entrar em campo nesta sexta-feira, quando serão disputados dois jogos às 19h30 - Atlético-GO x Boa e ABC x Oeste. Paraná e Ceará duelarão às 21 horas e Mogi Mirim e Criciúma vão se enfrentar às 21h50.