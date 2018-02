Série B: Começa quadrangular final Quatro equipes começam neste sábado a luta por duas vagas na primeira divisão do futebol brasileiro, com dois jogos às 16 horas. Grêmio, Portuguesa, Santa Cruz e Náutico iniciam a disputa do quadrangular final da Série B. A fórmula é a seguinte: todos os times jogam entre si, em turno e returno. Os dois mais bem classificados voltam à Série A. Em Porto Alegre, o Grêmio luta para recuperar prestígio no futebol brasileiro. Depois de uma campanha pífia na primeira divisão do ano passado, que culminou com o rebaixamento, a equipe se reestruturou, reformulou o time e agora é uma das fortes candidatas ao acesso. Inicia a caminhada na fase final contra o Náutico, no Olímpico. A grande esperança dos torcedores do Grêmio, que tem uma das melhores médias de público da Série B, é o jovem meia Ânderson. Depois de um período afastado do clube por servir a seleção brasileira Sub-17 no Mundial do Peru, ele está à disposição do técnico Mano Menezes. O Náutico, que se classificou com facilidade para o quadrangular final, tenta surpreender. Não era cotado como favorito, mas depois da boa campanha na segunda fase, corre por fora e pode surpreender. A Portuguesa, fora da primeira divisão desde 2002, aposta no bom trabalho do técnico Giba, que chegou ao time no fim do Campeonato Paulista e conseguiu ?acordar? o elenco. Ao lado do Grêmio, é uma das equipes favoritas ao acesso. E neste sábado recebe o Santa Cruz, time que mais pontuou nas fases anteriores ? foi o líder da classificação geral da primeira fase e do seu grupo na etapa anterior. Sob o comando do técnico Givanildo Oliveira, o Santa Cruz tem em Carlinhos Bala e Reinaldo os principais nomes para tentar o acesso. Nesta fase, caso haja empate em número de pontos, os critérios de desempate são os seguintes, pela ordem: maior número de vitórias na fase; maior saldo de gols na fase; maior número de gols pró na fase; confronto direto na fase (quando o empate ocorrer apenas entre dois clubes) e melhor índice técnico considerando-se a soma das fases anteriores com a atual.