Série B: confusão pode atrasar acordo Pouco antes do "blefe" para a paralisação do Campeonato Brasileiro da Série B, na terça-feira, no Rio de Janeiro, a FBA (Futebol Brasil Associados) assinou contrato com a Rede Globo de Televisão para transmitir os jogos em canal fechado pela Sportv e sistema pay-per-view (pago), além de canal aberto pela Rede Record. A confusão armada pode retardar o acerto com a BR Distribuidora e a Varig que está sendo intermediada pelo ministro do esportes, Agnelo Queiroz. "Este seria nosso próximo passo", comentou o diretor executivo do FBA, Eduardo Negrão. Este acordo com as empresas estatais, que explorariam os espaços publicitários, deve significar R$ 7 milhões. Este também - R$ 7 milhões - é o valor fechado com a Globo, além de eventual arrecadação com o pew-per-view. A CBF se comprometeu a participar com R$ 10 milhões para fazer frente às despesas com transportes terrestres e hospedagens. O acordo exclui, justamente, os clubes integrantes do Clube dos 13 - Palmeiras, Botafogo, Sport e Portuguesa - que deverão negociar à parte com a emissora. Na realidade, eles já recebem cotas da Globo dentro do acordo firmado com os clubes da Série A. A expectativa agora é sobre a transmissão dos jogos na sexta-feira. Três jogos foram antecipados a pedido da televisão, mas suas transmissões ainda não estão confirmados. São eles: América-RN x Botafogo, Paulista x América-MG e Santa Cruz x Remo. Mudanças - O departamento técnico da CBF confirmou duas mudanças para a próxima semana, visando atender o pedido da televisão. Os jogos entre Mogi Mirim x Marília e América-MG x Náutico foram antecipados do dia 31 de maio, sábado, para dia 27, terça-feira.