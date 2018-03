Série B conta com três vitórias paulistas neste sábado

Mesmo com a cabeça nas semifinais da Copa do Brasil, o Corinthians conseguiu vencer o ABC, por 1 a 0, neste sábado à tarde, em Natal, se mantendo com 100% de aproveitamento e na liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B. Após três rodadas, o time paulista tem nove pontos, dois a mais do que Fortaleza e Brasiliense. Veja também: Série B: confira o calendário e classificação O ABC perdeu a invencibilidade diante de sua torcida no Estádio Frasqueirão e com quatro pontos ocupa a 11.ª posição. O gol da vitória foi marcado pelo meia Douglas, aos 34 minutos do segundo tempo, com um chute fora da área. O meia não vai enfrentar o Botafogo, no Morumbi, no jogo de volta porque já atuou pelo São Caetano, seu antigo clube, na Copa do Brasil. Outros dois times paulistas venceram em casa. Em Campinas, a Ponte Preta superou o Ceará, por 3 a 2, chegando aos seis pontos, em sétimo lugar. Esta foi a segunda vitória em casa do time campineiro, que antes tinha batido o Bragantino, por 1 a 0. O inverso aconteceu com o Ceará que sofreu sua segunda derrota seguida fora de casa. Na segunda rodada tinha perdido para o Vila Nova, por 1 a 0, em Goiânia. Mas o jogo foi bastante movimentado. O Ceará saiu na frente com Ciel, mas a Ponte virou com Renato e Giuliano, de cabeça. Luiz Carlos empatou nos acréscimos do primeiro tempo, mas Giuliano, aos 16 minutos da etapa final, marcou o gol da vitória ponte-pretana. No Estádio Bruno José Daniel, no ABC, o Santo André conseguiu sua primeira vitória ao bater o Bahia, por 2 a 0, com gols de Marcelinho Carioca e Maikon. Este jogo marcou a estréia do técnico Sérgio Soares, que substituiu Fahel Júnior. O time do ABC, agora, com três pontos, ocupa a 14.ª posição. O Bahia, com quatro pontos, está em 12.º. A terceira rodada será fechada nesta noite na Arena Barueri com o Barueri recebendo o Avaí. Confira os resultados da 3.ª rodada: Terça-feira Marília 0 x 0 Paraná Vila Nova 2 x 1 CRB Criciúma 2 x 1 São Caetano Sexta-feira Bragantino 0 x 1 Juventude Brasiliense 1 x 0 América-RN Fortaleza 5 x 1 Gama Sábado ABC 0 x 1 Corinthians Ponte Preta 3 x 2 Ceará Santo André 2 x 0 Bahia Barueri x Avaí (a completar)