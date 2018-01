Série B: contratações por atacado A Série B do Campeonato Brasileiro que começa nesta sexta-feira é formada por times de 13 Estados, além do Distrito Federal. A maior representação é de São Paulo, com seis equipes. Pernambuco tem o segundo maior ´contingente´, com três. Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal têm dois times cada. Rio, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Ceará, Pará, Alagoas e Amazonas estão representados por uma equipe. O objetivo comum, claro, é subir para o grupo de elite em 2004. Para isso, quase todos, em maior ou menor intensidade, se reforçaram. Leia mais no Estadão