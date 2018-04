Série B: CRB vai jogar em casa A diretoria do CRB-AL conseguiu nesta quarta-feira efeito suspensivo em segunda instância junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e o jogo decisivo contra o América-RN, sábado, às 16 horas, está confirmado para o Estádio Rei Pelé, em Maceió. O clube alagoano havia perdido o mando após punição do STJD e a Confederação Brasileira de Futebol já havia confirmado este jogo para Aracaju, no Estádio Lourival Batista, distante 150 quilômetros de Maceió. A punição foi em decorrência da denúncia do árbitro Carlos Henrique Tosta (PE), que apitou o jogo contra o Mogi Mirim, no dia 29 de agosto, vencido pelo time da casa, por 1 a 0. Segundo o árbitro, ele teria sido ameaçado com objetos atirados por torcedor es, além disso, ele e seus auxiliares foram impedidos de descer no intervalo para os vestiários, devido a pressão da torcida. Este jogo é decisivo para o CRB para escapar do rebaixamento. O curioso é que o tanto o CRB e quanto o América-RN lutam para sair dos últimos lugares. Os dois times têm 26 pontos, mas o América-RN ocupa a 17ª posição, uma a mais que o CRB, por ter uma vitória a mais: sete contra. Seis clubes caem para a Série C. Londrina, Mogi Mirim e Joinville já cairam. No Remo, outro ameaçado pelo rebaixamento, o problema é dinheiro. Os jogadores estão há mais de três meses sem receber e tiveram a garantia da diretoria que metade da dívida vai ser quitada até sexta-feira. Os diretores fizeram uma reunião com os jogadores tentando afastar o clima ruim instalado no clube. Os atletas já estavam pensando em fazer greve nas vésperas da partida decisiva pela Série B contra o Brasiliense, sábado, às 16 horas, em Brasília, que poderá decretar a queda do clube paraense para a Série C. O Remo precisa da vitória. Qualquer resultado diferente, rebaixa o clube. Os jogadores têm evitado falar com a imprensa sobre o atraso de salários e só dão entrevistas falando sobre o jogo decisivo. O time paraense é o 20º colocado da Série B, somando 25 pontos. Em 22 jogos, venceu apenas cinco, empatou dez e perdeu sete. Se no Remo os jogadores ameaçam, na Anapolina os atletas pararam por um dia, mas já voltaram aos treinos, depois de acordo. A diretoria conseguiu contornar a situação com a palavra que os débitos seriam pagos até quinta-feira. A time goiano está em 15º l ugar na Série B do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos e encerra sua participação neste sábado, contra o Bahia, em Anápolis, apenas para cumprir tabela, uma vez que não tem mais chances de classificação, mas também não corre o risco de rebaixamento.