Série B da Itália exige saída de dirigente O conflito entre os times da Série B e a cúpula da Federação Italiana de Futebol continua sem solução e volta a subir de tom. Os clubes estão revoltados com a mudança no número de participantes do torneio ? serão 24 em vez de 20 na temporada de 2003/04 ? e ameaçam não entrar em campo no próximo fim de semana, como já ocorreu no anterior. Além disso, insistem na demissão de Franco Carraro, cartola que comanda a entidade. ?É inaceitável continuar com Carraro?, afirmou Massimo Cellino, presidente do Cagliari e um dos principais articuladores do bloco dos revoltosos. ?É a mesma coisa de jogar com alguém que esconde ás na manga da camisa.? Os times estão indignados porque consideram prejudicial ter mais quatro concorrentes na Série B. O prejuízo se dará em duas frentes, na avaliação deles: do ponto de vista técnico, serão seis rodadas a mais na competição. No aspecto econômico, terão de dividir em cotas menores o dinheiro que vem da televisão. A mudança foi decidida duas semanas atrás para encerrar conflito iniciado com a insistência do Catânia, rebaixado em campo, de permanecer na Segunda Divisão por medida judicial. Como o time siciliano prometia levar a questão até as últimas conseqüências, a saída foi confirmá-lo na Série B, assim como Genoa, Salernitana e Fiorentina. A Liga Italiana, que cuida dos interesses dos times profissionais, entrou no circuito e tenta achar solução. O presidente Adriano Galliani sugeriu que uma opção seria ampliar para cinco as promoções para a Série A em 2004-05 (são 4) e reduzir para três os rebaixados para a B. Para tanto, exige que a Série B comece neste domingo, mas os clubes ?pequenos? não se satisfazem.