Série B: declarada guerra para ascender Agora é guerra. Os oito melhores times da primeira fase entram nos quadrangulares decisivos da Série B do Campeonato Brasileiro. Serão dois grupos com quatro equipes cada um, e jogos em turno e returno apenas dentro das chaves. Classificam-se os dois primeiros colocados de cada grupo para o quadrangular final. Será a última batalha, agora valendo duas vagas na Série A em 2004. Leia mais no Jornal da Tarde