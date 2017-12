Série B define hoje seus classificados A Série B do Brasileiro acaba neste sábado, com a última rodada do quadrangular final. Os quatro times parcipantes ainda têm chance de conseguir uma das duas vagas na primeira divisão. E os dois jogos decisivos acontecem em Recife, às 15 horas (16 horas pelo horário de Brasília): Náutico x Grêmio e Santa Cruz x Portuguesa. A melhor situação é do Grêmio, que lidera com 9 pontos e pode voltar à primeira divisão até com uma derrota. Rebaixado em 2004, o time gaúcho vai enfrentar o Náutico no Estádio dos Aflitos, que deve receber 20 mil pessoas. E mesmo que seja derrotado, pode ser beneficiado por uma vitória da Portuguesa sobre o Santa Cruz. Mas se vencerem, os gremistas garantem a vaga e o título da Série B. Para o Náutico, terceiro colocado com 6 pontos, o acesso vem só com uma vitória sobre o Grêmio, independentemente de qualquer resultado - o clube está na Série B desde 1994. Afinal, o time pernambucano chegaria aos mesmos 9 pontos dos gremistas, mas levaria vantagem no primeiro critério de desempate: número de vitórias (3 a 2). No outro jogo deste sábado, o Estádio Arruda terá recorde de público do campeonato - os 57 mil ingressos para ver Santa Cruz x Portuguesa estão esgostados. O time pernambucano é o vice-líder do quadrangular final, com 7 pontos, e está perto de voltar à primeira divisão, de onde caiu em 2001. Para subir, o Santa Cruz precisa da vitória. Mas pode conseguir o acesso até com um empate, desde que o Náutico não derrote o Grêmio. Já a situação da Portuguesa é bem mais complicada, pois ocupa a lanterna, com apenas 5 pontos. Assim, a Lusa precisa vencer o Santa Cruz e ainda torcer para que o Náutico não derrote o Grêmio. Só dessa maneira que o clube paulista voltará para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, depois de 3 anos na Série B.