Série B: definidos grupos da 2ª fase Após a realização da 21ª e última rodada da fase de classificação, neste sábado, foram definidos os dois grupos da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas o destaque foi mesmo o rebaixamento de Bahia e Vitória, dois clubes baianos que estão entre os mais tradicionais do País e vão disputar a terceira divisão nacional em 2006. Na segunda fase da Série B, os 8 times são divididos em 2 grupos e vão se enfrentar em turno e returno dentro das chaves. Depois, os dois primeiros colocados de cada uma passarão ao quadrangular final. A formação dos grupos estava estabelecida pelo regulamento da competição, de acordo com a classificação na primeira fase. Assim, o A terá Santa Cruz, Grêmio, Santo André e Avaí. E o B ficou com Marília, Guarani, Portuguesa e Náutico. Só alegria - Na rodada decisiva deste sábado, mais três clubes garantiram suas vagas: Guarani, Avaí e Náutico. Eles se juntaram aos cinco que estavam assegurados antecipadamente: Santa Cruz, Marília, Santo André, Grêmio e Portuguesa. São quatro clubes paulistas, dois pernambucanos, um gaúcho e um catarinense brigando pelas duas vagas na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tristeza sem fim - Foram preenchidas também neste sábado as quatro vagas que faltavam para o rebaixamento para a Série C, a terceira divisão nacional. Caxias e Criciúma já tinham caído e terão a companhia de Bahia, Vitória, Anapolina e União Barbarense. Sinal que o futebol baiano chegou ao fundo do poço. Um duro golpe para duas torcidas que sempre encheram os estádios ? jogo de Bahia ou Vitória, em qualquer divisão, sempre foi sinal de ?casa cheia". O Vitória cai pelo segundo ano seguido (estava na primeira divisão do Brasileiro em 2004). E enfrenta, tanto quanto o Bahia, que já foi campeão brasileiro em 1988, a pior crise de sua história. Confira todos os resultados da 21ª rodada da Série B: Guarani 2 x 0 Avaí, Náutico 3 x 1 Caxias, Ceará 2 x 0 Vila Nova-GO, Paulista 3 x 2 Bahia, Criciúma 1 x 2 CRB, Anapolina 0 x 0 União Barbarense, Vitória 3 x 3 Portuguesa, Sport 0 x 2 Gama, Ituano 1 x 0 São Raimundo-AM, Grêmio 1 x 1 Marília e Santo André 1 x 3 Santa Cruz.