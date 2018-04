Série B: Demissão, assalto e punições Faltando uma rodada para o término da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B, vários clubes enfrentam problemas para colocar seus times em campo. A última e decisiva rodada será disputada no sábado, a partir das 16 horas, com 12 jogos que definirão os últimos três classificados e mais três rebaixados para a Série C de 2005. No rebaixado Joinville, o técnico Luiz Carlos Cruz não esperou o campeonato terminar e pediu demissão. Ele alegou que não há mais nada a fazer e, além disso, ele teria que cumprir suspensão contra o Náutico, pois foi punido pela CBF por 40 dias. Em oito partidas no comando do Joinville, Cruz perdeu sete vezes. Junto com o treinador, saiu o auxiliar Marco Aurélio Ávila. No último jogo o time será dirigido por Zé Carlos Paulista, ex-meia do clube. O CRB perdeu o mando da partida decisiva contra o América-RN. O time alagoano foi punido por causa da denúncia do árbitro Carlos Henrique Tosta (PE), na vitória por 1 a 0 sobre o Mogi Mirim, no dia 29 de agosto. Segundo o árbitro, ele teria sido ameaçado com objetos atirados por torcedores além dele e seus auxiliares terem sido impedidos de chegar ao vestiário no intervalo, devido à pressão da torcida. A diretoria do CRB alega que vai recorrer da decisão, pois o tempo para a mudança de local é curto. A pressão tem motivo: CRB e América-RN lutam para escapar do rebaixamento e precisam da vitória. Os dois times têm 26 pontos, mas o América-RN ocupa a 17ª posição por ter uma vitória a mais: sete, contra seis do CRB. Já no Ceará, o lateral-direito Arlindo Maracanã e o volante Claudinho Baiano foram assaltados, quando esperavam um ônibus. Eles foram abordados por dois indivíduos armados, que levaram um cordão de ouro, uma pulseira e um celular de Claudinho e um relógio suíço e um celular de Arlindo. Em Anápolis, o problema é outro. Os jogadores entraram em greve porque não recebem salários há dois meses. Na última rodada, a Anapolina se livrou do rebaixamento ao vencer o Sport, em Recife, por 1 a 0. Assim, apenas cumprirá tabela diante do líder Bahia, sábado, em Anápolis. Cinco clubes já estão garantidos na briga pelo título: Bahia, Brasiliense, Náutico, Ituano e Fortaleza. Por outro lado, três clubes já estão rebaixados: Londrina, Mogi Mirim e Joinville.