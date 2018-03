Série B demite um técnico por rodada A Série B do Campeonato Brasileiro está derrubando um técnico por rodada. Em 12 disputadas até agora, 12 técnicos perderam o emprego. O último a cair foi Luiz Carlos Gasperin, demitido no Caxias, que pode contratar Lula Pereira, ex-Avaí. Gasperin, ex-goleiro do Internacional-RS na década de 70, foi demitido nesta quinta-feira pela diretoria do Caxias, um dos times cotados para ser rebaixado. Os gaúchos ocupam a antepenúltima posição, com apenas 11 pontos. Os dois últimos colocados caem para a Série C em 2004. O treinador ficou apenas quatro jogos no comando do time gaúcho - um empate e três derrotas. Gasperin assumiu o Caxias no dia 24 de junho, para substituir Ricardo Drubscky. Além de Gasperin e Drubscky, já caíram na série B: Júlio César Leal (Remo), Arnaldo Lira (CRB), Paulo Roberto (União São João), Carbone (Joinville), Wagner Oliveira (América-MG), Ivair Cenci (Vila Nova), Luiz Carlos Cruz (União São João), Cristiano Baggio (Gama), Lula Pereira (Avaí) e Reinaldo Gueldini (Brasiliense).