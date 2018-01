Série B deve sofrer nova mudança O impasse sobre a Série B do Campeonato Brasileiro não terminou. Ao contrário, parece ter tido nova reviravolta. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estaria voltando atrás na intenção de mudar o sistema de disputa da competição. Portanto, a Segunda Divisão deve ter mesmo turno e returno, como estava estabelecido havia mais de um mês. Na noite desta quarta-feira, o presidente da Futebol Brasil Associados (FBA), Peter Silva, após quatro horas de reunião com dirigentes da CBF, no Rio, anunciou que a competição começaria em 19 de abril e que seria disputada em turno único, classificando-se os oito primeiros para tentar chegar ao título no sistema de mata-mata, ?Ficou tudo definido na reunião. Está tudo certo?, disse, à saída da sede da CBF. Mas o próprio Peter Silva admitiu há poucos minutos à Agência Estado que a direção da CBF teria voltado atrás no final da noite de ontem e estaria disposta a manter o sistema de turno e returno. Nesta quinta, nova reunião pode mudar tudo de novo.