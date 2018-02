Série B deve ter dois turnos em 2006 Enquanto clubes tradicionais, como Flamengo e Atlético-MG, lutam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro na Série A, a FBA - Futebol Brasil Associados - faz planos para a temporada 2006. A principal novidade deve ser a disputa da competição que seguirá o modelo da Série A, em dois turnos corridos, com campeão e vice ascendendo à elite. Esta é a perspectiva de João Zunino, presidente interino da FBA, entidade que administra o futebol da Série B. Segundo o dirigente, só faltam as assinaturas de contratos para garantir a locomoção e estadia dos times. "Posso dizer que as chances hoje são de 90%. Acredito que dentro do que estabeleceu a CBF a Série B tem tudo para ficar cada vez mais forte", comentou o dirigente que também preside o Avaí, de Santa Catarina. A Série B de 2006 vai ter 20 participantes, uma vez que foram rebaixados seis clubes para a Série C; quatro virão da Série A, que receberá campeão e vice da Série B, além do acesso de campeão e vice da Série C para a Série B. Zunino ressaltou ainda que na temporada atual seis clubes pertencentes ao Clube dos 13 disputaram a Série B, o que valorizou a competição. São os casos de Portuguesa, Guarani, Sport Recife, Bahia, Vitória e Grêmio. Existe agora a expectativa de que algum outro clube seja rebaixado da Série A, como Atlético-MG e Flamengo-RJ. A dupla Ba-Vi caiu para a Série C. Os representantes da FBA estiveram, sexta-feira, reunidos em ação para definir alguns ajustes no estatuto da entidade. As eleições devem ser convocadas para novembro, com José Neves, ex-presidente do Santa Cruz, despontando como grande favorito. Existe uma forte corrente contrária à indicação de um presidente paulista, mesmo com a participação de cinco clubes deste Estado, no caso: Guarani, Portuguesa, Ituano, Marília e Santo André. Nesta temporada, o União Barbarense foi rebaixado para a Série C.