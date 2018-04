Série B do Brasileirão tem rodada completa nesta terça-feira

A 24ª rodada da Série B do Brasileiro será toda disputada na noite desta terça-feira, com a realização de 10 jogos. Com todos os times em ação, existe grande possibilidade de mudanças na classificação do campeonato, tanto entre os líderes quanto entre aqueles que lutam contra o rebaixamento.

O Vasco é o líder da Série B, com 46 pontos, mas corre o risco de perder a posição nesta terça-feira. Mesmo porque, faz jogo perigoso contra o São Caetano, fora de casa. A ameaça à liderança vascaína vem do Guarani, que aparece na segunda colocação, com 43 pontos, e recebe o Figueirense.

Um simples empate garante o Vasco na liderança. Mas o São Caetano quer aproveitar o fato de jogar em casa para vencer e entrar no G-4, o grupo dos quatro melhores do campeonato: está com 37 pontos, em quinto lugar. O quarto colocado atualmente é o Ceará, que tem 40 pontos e recebe o Vila Nova.

O Guarani, por sua vez, aposta no jogo em casa para voltar à liderança, posição que ocupou durante um bom tempo no primeiro turno da Série B. Mas seu adversário, o Figueirense, também tem grandes aspirações no campeonato: em sétimo lugar, com 36 pontos, tenta se aproximar do G-4.

Mesmo sem vencer há três jogos, o Atlético-GO não corre risco de deixar o G-4 nesta 24ª rodada. Afinal, tem 41 pontos, em terceiro lugar. Mas o time goiano sabe que precisa reagir nesta terça-feira, quando recebe o Campinense, que ocupa a zona de rebaixamento do campeonato, com 23 pontos.

Outro jogo importante entre os primeiros colocados acontece em Barueri, onde a Portuguesa manda suas partidas enquanto o Canindé está fechado por punição. Com 37 pontos, a Lusa está em sexto lugar e enfrenta um concorrente direto: a Ponte Preta, que tem 35 pontos, na oitava posição.

Na luta para não cair, o lanterna ABC recebe o Bahia, time que ocupa posição intermediária na classificação do campeonato. Já o Fortaleza, atualmente na penúltima colocação (23 pontos), faz um confronto direto com o Duque de Caxias, que também está na zona de rebaixamento (em 17.º lugar, tem 24 pontos).

Confira os jogos desta terça-feira:

19h30

Guarani x Figueirense

Portuguesa x Ponte Preta

Paraná x Juventude

Ceará x Vila Nova

21h

Ipatinga x Bragantino

São Caetano x Vasco

21h50

ABC x Bahia

Duque de Caxias x Fortaleza

Brasiliense x América-RN

Atlético-GO x Campinense