Série B do Brasileiro pode ter novos líderes nesta sexta

A Série B do Campeonato Brasileiro pode ter novo líder nesta sexta-feira, quando acontecem três jogos, a partir das 20h30, dando continuidade à sexta rodada. São Caetano, Criciúma e Coritiba, caso vençam seus respectivos jogos, tomam o lugar do Fortaleza, atual líder com 12 pontos. O São Caetano, que joga fora de casa, será o representante do futebol paulista em campo. O time é o terceiro colocado, com dez pontos, e na última rodada bateu o rival Paulista, por 2 a 0. Antes já tinha batido o Coritiba, por 1 a 0 e, portanto, busca a terceira vitória seguida diante do Santa Cruz, no Estádio do Arruda. O time pernambucano quer a recuperação, pois vem de derrota, por 1 a 0, para o Marília e ocupa a modesta 13.ª colocação, com seis pontos. O segundo time mais próximo de assumir a ponta é o Criciúma, que, como o São Caetano, atuará fora de casa, diante do Ipatinga. O time catarinense é o quarto colocado, com dez pontos. Na última rodada bateu o rival Avaí, por 2 a 1. O Ipatinga apenas empatou sem gols com o CRB e não vem bem na Série B. O time mineiro é o 12.º colocado, com sete pontos. Dos três times, o Coritiba é o único que joga em casa, mas depende de tropeços de São Caetano e Criciúma para ser líder. O Coritiba, na estréia do técnico Renê Simões, vem de uma vitória, por 2 a 1, sobre o Remo, e receberá o Brasiliense, no Couto Pereira. O time paranaense é o sexto colocado, com nove pontos. O Brasiliense vem de um empate sem gols diante do rival Gama, o que deixou o time na sétima colocação com oito pontos. A rodada será encerrada neste sábado com mais cinco jogos. Na abertura da sexta rodada, na terça-feira, o Gama bateu o líder Fortaleza, por 3 a 1, e a Portuguesa se reabilitou de três derrotas seguidas vencendo o Marília, por 2 a 0. A competição é disputada em pontos corridos. Ao término dos dois turnos, os quatro melhores times vão garantir o acesso para a Série A, enquanto os quatro piores serão rebaixados para a Série C, em 2008.