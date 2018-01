Série B do Brasileiro: segue o impasse A Série B do Campeonato Brasileiro continua indefinida. O Departamento Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) manteve a previsão de que uma solução deverá ser encontrada até quarta-feira. O impasse refere-se à falta de dinheiro para a organização do evento, que pode ser disputado em turno único, classificando-se os oito melhores para as fases finais, ou então em sistema de turno e returno, com pontos corridos. Na quarta-feira, dirigentes da CBF reúnem-se com os da Futebol Brasil Associados (FBA) para tentar chegar a um acordo. A FBA é responsável pela organização da Série B.