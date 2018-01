Série B do Brasileiro será regional A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que a forma de disputa da série B do Campeonato Brasileiro não será mais igual à da série A. Por uma questão financeira, os 28 clubes da segunda divisão vão ser divididos em dois grupos de 14 - um reunirá equipes do Sul/Sudeste e, o outro, com times do norte, nordeste e centro-oeste. Outra decisão foi a de adiar de 4 para o dia 12 o início desta competição. Ao final da primeira etapa, os quatro primeiros clubes de cada grupo passam à próxima fase. Em seguida, os dois primeiros de cada grupo realizarão um quadrangular. O primeiro e segundo colocados desta última etapa se classificarão para a disputa da divisão de elite do Brasileiro, em 2002.