Série B do Brasileiro tem 5 jogos A 11ª rodada da Série B do Brasileiro terá 5 partidas neste sábado, todas a partir das 16 horas. Destaque para o líder Santo André, que recebe o Avaí em casa. Com 21 pontos, o Santo André lidera ao lado do Santa Cruz, que joga só domingo, contra o Barbarense. E enfrenta o Avaí, que soma 12 pontos até agora e tenta sair de perto da zona de rebaixamento. Na última rodada, o Santo André perdeu a invencibilidade no campeonato, ao ser derrotado pelo Grêmio. Já o Avaí, que vem de 3 derrotas, terá a estréia do técnico Márcio Araújo, contratado para o lugar de José Galli Neto. Em Salvador, no Estádio Barradão, Vitória e Náutico fazem um duelo que por muito tempo aconteceu na primeira divisão do Brasileiro. O time baiano está com 15 pontos, enquanto o pernambucano tem 14. O CRB, que tem 17 pontos, tenta se reabilitar da goleada sofrida para o Bahia na última rodada (5 a 0). E no Estádio Rei Pelé, em Maceió, recebe o São Raimundo, que ainda luta para deixar a zona do rebaixamento. Com 15 pontos, o Sport que joga em casa neste sábado, contra o Vila Nova, que ainda não venceu como visitante nesta Série B e tem 13 pontos. Já o Bahia, que vem subindo de produção e soma 15 pontos, vai até o Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, para enfrentar o Criciúma, ameaçado pelo rebaixamento - 10 pontos.