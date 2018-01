Série B do Brasileiro tem quatro jogos Cada vez mais disputado, o Campeonato Brasileiro da Série B tem quatro jogos, neste sábado à tarde, a partir das 16 horas, pela décima rodada. O principal confronto acontece no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, entre o tradicional Grêmio e o Santo André, líder isolado e único invicto. Com 21 pontos, o Santo André espera manter o ritmo forte diante do Grêmio, que está com 12 pontos. O time do ABC paulista confirmou a boa fase na rodada passada, quando venceu o Ituano, por 1 a 0, em Itu. O Tricolor gaúcho perdeu por 4 a 0 para a Anapolina e, por isso, o técnico Mano Menezes pode perder o emprego se não evitar novo tropeço. O Gama venceu a Portuguesa por 3 a 2, mas isso não foi o suficiente para tirar o time da zona de rebaixamento. Nem evitou a demissão do técnico Caio Júnior, substituído por Heriberto Cunha. O time da capital federal está com 10 pontos e recebe o União Barbarense, com 11 pontos e que esteve em Caxias do Sul na rodada passada, onde venceu por 1 a 0 o Caxias. O time gaúcho também estará em ação em Goiânia. Com nove pontos, o Caxias enfrenta, em Goiânia, o Vila Nova, que tem 10 pontos. Lanterninha, o São Raimundo recebe no Estádio Vivaldão, às 17 horas, o Vitória. Sem vencer há quatro rodadas, vindo de uma derrota de 1 a 0 para o Santa Cruz, em Recife, e com apenas nove pontos, o Tufão tem que vencer para que Luís Carlos Winck continue no comando do time amazonense. Contudo, o time baiano está em boa fase - há quatro rodadas não perde e está animado pelos 3 a 2 sobre o Sport. No domingo, a rodada será completada com mais dois jogos. O Santa Cruz recebe a Anapolina em Recife, enquanto o Paulista, campeão da Copa do Brasil, recebe o Sport, em Jundiaí.