Série B do Paulista deve ter 40 times Em Conselho Arbitral realizado nesta terça-feira à tarde, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), foi definida a fórmula de disputa do Campeonato Paulista da Série B, a quarta e última divisão do futebol do Estado. A estimativa é que 40 clubes disputem a competição, que tem início no dia 10 de abril. Compareceram ao Conselho representantes de 31 times que disputaram as Séries B-1 e B-2 em 2004, entre eles o ex-jogador Careca, representando o Campinas. Hugo Sanches, presidente do Águas de Lindóia, se mostrou satisfeito com a junção das duas últimas divisões. "As equipes são niveladas e as chances são maiores de subirmos para a A-3, já que quatro times conseguem o acesso", explicou. A expectativa da Federação é que mais nove times garantam participação somando assim os 40 times, que seriam divididos em cinco grupos de oito. Serão ao todo 27 datas, sendo que não haverá jogos no Dia das Mães e no Dia dos Pais. Dos cinco grupos iniciais, os três melhores se classificam, além do melhor quarto colocado, totalizando 16 equipes na segunda fase. Estes serão divididos em quatro grupos de quatro times cada. Eles jogam entre si, em turno e returno, classificando-se para a terceira fase os dois melhores. Na fase final, os oito times que se classificarem se dividem em dois grupos, subindo para a Série A-3 os dois melhores de cada um destes grupos. A final será disputada no dia 27 de outubro, entre os campeões dos dois grupos finais, na casa do time de melhor campanha. A Federação garantiu uma ressalva no esquema de classificação caso as inscrições não cheguem a 40. Sendo assim, uma nova reunião seria marcada para definir as mudanças.