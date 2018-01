Série B: dois clássicos neste sábado Dois clássicos regionais estão programados para este sábado, a partir das 16h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em Recife, na Ilha do Retiro, jogam Sport e Náutico, enquanto em Campinas se enfrentam Guarani e União Barbarense. O outro confronto da tarde será realizado em Maceió, entre CRB e Gama. O Sport tenta se recuperar de três derrotas consecutivas, que derrubaram o técnico Zé Teodoro, substituído por Edinho Nazareth. Por enquanto, o time soma 18 pontos, seis atrás do rival, que há seis jogos não perde e vem de três vitórias seguidas, coincidentemente, sobre três paulistas: Santo André, Paulista e Ituano. Outro que busca a reabilitação é o Guarani, com 19 pontos, ainda abatido com a derrota para o São Raimundo. O União Barbarense espera fugir da zona de rebaixamento. No estádio Rei Pelé, buscando uma vaga na faixa de classificação, o CRB recebe o ameaçado Gama. O time alagoano soma 21 pontos, enquanto o Gama é o lanterna com 12 pontos. A rodada será fechada no domingo com o jogo entre Ituano e Bahia, em Itu.