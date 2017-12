Série B: dois jogos abrem 18ª rodada Na abertura da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila Nova entrará em campo contra o Gama, amanhã, às 20h30, no Estádio Bezerrão, em Gama, sob o comando do técnico interino Roberto Silveira. O auxiliar substituirá Humberto Ramos, demitido após o empate de 1 a 1, em casa, contra o Paulista. O time goiano ocupa o 19º lugar, com 21 pontos, já o clube candango é o penúltimo, com 14. Na outra partida da noite, o América-MG recebe o Brasiliense, que terá no comando Vágner Benazzi, também às 20h30, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Benazzi chegou a ser anunciado na Portuguesa na semana passada, mas a diretoria não o deixou sair do clube. O time mineiro (21º com 19) luta contra o rebaixamento, enquanto o clube de Taguatinga (6º com 26) quer continuar entre os oito primeiros. Classificação: 1) Palmeiras 33; 2) Botafogo 32; 3) Remo e Marília 28; 5) Sport Recife 27; 6) Brasiliense 26; 7) Avaí 25; 8) Ceará e América-RN 24; 10) Londrina, CRB e Paulista 23; 13) Náutico, Santa Cruz, Portuguesa e Joinville 22; 17) Anapolina, Mogi Mirim e Vila Nova 21; 20) São Raimundo e América-MG 19; 22) Caxias 16; 23) Gama-DF 14; 24) União São João 11.