Série B: Duas goleadas neste sábado Cinco jogos movimentaram a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na tarde deste sábado. Foram marcados 22 gols, o que gerou uma média de 4,4 por partida. Teve o empate Santo André 2 x 2 Avaí e mais outras quatro partidas. A maior goleada foi protagonizada pelo Sport que, jogando na Ilha do Retiro, em Recife, aplicou 5 a 2 no Vila Nova. O resultado deixou o time pernambucano na quarta colocação, com 18 pontos, o que o tornou o mais bem colocado dos sete clubes nordestinos que disputam a competição. O Vila Nova permaneceu com 13 pontos e caiu para o 15.º lugar. No Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), os donos da casa começaram perdendo para o Bahia, mas viraram o jogo para 4 a 1 e conseguiram deixar, por ora, a zona do rebaixamento. O Criciúma é agora o 16.º colocado, com 13 pontos ganhos. O Bahia, com a derrota, saiu da zona de classificação e ocupa agora o 10.º lugar, com seus 15 pontos. O volante Fernando Miguel, do Bahia, foi expulso ainda no primeiro tempo de jogo. Em Salvador, no Estádio Barradão, o Vitória também empatou pelo placar de 2 a 2, com o Náutico, e caiu para a oitava colocação, com 16 pontos. O Náutico é o 11.º colocado, com 15 pontos. Também empatado terminou o confronto entre o CRB e São Raimundo, no estádio Rei Pelé, em Maceió, mas por 1 a 1. Mesmo com o ponto somado, o CRB caiu para a sexta colocação, com 18 pontos. O São Raimundo chegou aos 13 pontos, mas continua entre o rebaixados.