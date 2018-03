Série B e TV: acordo está próximo Os dirigentes da FBA (Futebol Brasil Associados) acreditam estar próximo do acordo para a transmissão da televisão dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, mas preferem não divulgar nada antes do acordo fechado. O objetivo seria dividir ainda mais as opiniões dos dirigentes dos 20 clubes que integram a entidade. ?Infelizmente, está complicado falar alguma coisa. Estamos evitando fazer comentários para não atrapalhar as negociações", comentou Eduardo Negrão, diretor-executivo da FBA. Ele, porém, confirmou que é oficial a proposta de R$ 7 milhões da Globosat, que envolveria os jogos na Sportv e também pelo sistema pay-per-view, além da liberação para a transmissão em canal aberto pela Rede Record. Esta oferta é concreta, porém bem inferior aos R$ 12,5 milhões pretendidos inicialmente. A entidade considera inviável a proposta de alguns clubes de comprar um horário na Rede Bandeirantes, assegurando a transmissão em rede nacional em canal aberto. Somente após fechar o acordo com a televisão é que será iniciada a negociação para fechar acordo com a BR Distribuidora e Varig para assegurar o transporte aéreo. Por enquanto, a CBF está bancando estas despesas com viagens e hospedagens para os clubes visitantes. Mudanças na tabela - Enquanto a quarta rodada ainda deve mesmo ficar sem televisão, dois jogos foram alterados de sábado para domingo: Anapolina X Vila Nova-GO e Remo X Caxias vão se enfrentar às 16 horas. O jogo do União São João contra o CRB está confirmado para sábado, mas passou das 16 para as 19 horas. Depois destas alterações, o departamento técnico da CBF determinou que qualquer pedido de mudança de horário ou data de jogo deverá ser feita com oito dias de antecedência.