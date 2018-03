Série B é um sucesso no pay-per-view A Série B do Campeonato Brasileiro é um sucesso na venda do pay-per-view. Segundo o presidente da Futebol Brasil Associados (FBA), Peter Silva, que organiza a segunda divisão, já foram negociadas 35 mil assinaturas. Com a boa campanha de Palmeiras e Botafogo, chegam a ser vendidos três mil pacotes por semana. Entusiasmados, dirigentes da FBA, Clube dos 13 e Rede Globo farão uma reunião para renegociar os valores da transmissão do campeonato.