Série B: em crise, União dispensa dois Na lanterna e sem marcar gols no Campeonato Brasileiro da Série B, a diretoria do União São João resolveu se mudar para voltar ao caminho das vitórias. Depois de anunciar as contratações dos atacantes Paulinho e Careca, o técnico Paulo Roberto Santos perdeu Tosca e Geovani, dispensados por não terem correspondido nas três primeiras rodadas. O experiente Paulinho, inclusive, já deverá participar do jogo do próximo sábado contra o CRB-AL, no estádio Hermínio Ometto, em Araras. O jogo mudou o horário, das 16h para as 19 horas. Em compensação, o zagueiro Ben-Hur e o atacante veterano João Paulo estão contundidos e não devem reunir condições de jogo até a hora da partida. O presidente José Mário Pavan não esconde a preocupação com as três derrotas do time. E alerta sobre mudanças drásticas caso a situação não mude: "Se não vencermos, então precisaremos mudar os planos iniciais".