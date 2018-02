Série B: FBA vai ter chapa única Tudo tranqüilo nos bastidores da Série B do Campeonato Brasileiro. A FBA (Futebol Brasil Associados), entidade gestora da competição, confirmou a data da eleição para seu novo Conselho Diretor, que acontecerá no próximo dia 7 de novembro, em São Paulo, com apenas uma chapa concorrente, liderada pelo ex-presidente do Santa Cruz, José Neves Filho. O presidente eleito terá mandato até primeiro de março de 2008 e 14 clubes terão direito a voto, entre elas os quatro paulistas: Marília, Paulista, Ituano e Santo André. O novo presidente substituirá João Nílson Zunino, presidente do Avaí, que ocupa interinamente o cargo, desde o mês o último mês de julho, após a destituição de Peter Silva, acusado de desarranjos administrativos. A articulação afasta a possibilidade de uma candidatura paulista, mesmo tendo o Estado de São Paulo o maior número de participantes da Série B. Guarani e Portuguesa não têm direito a voto porque pertencem ao Clube dos 13, que gerencia os clubes da Série A .