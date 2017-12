Série B: Garanhuns está em festa Garanhuns, cidade onde viveu o presidente Lula, está em festa. A partida do Sport contra o Palmeiras, na noite de sábado, é o principal assunto da cidade desde segunda-feira, quando o Estádio Gigante do Agreste foi escolhido para sediar o jogo. ?Aqui não se fala em outra coisa. Estamos felizes em poder sediar um jogo tão importante?, disse Silvino de Andrade Duarte, prefeito de Garanhuns. Pelas ruas da cidade, dezenas de carros com alto-falantes anunciam a partida e até a Avenida Santo Antônio, principal da cidade, será interditada para o ?carnaval? que a cidade fará, se o Sport vencer. Silvino garante que as três maiores torcidas de Pernambuco: Santa Cruz, Náutico e Sport são ?bem representadas? na cidade de 117 mil habitantes. Torcedor do Santa Cruz, o prefeito não vê problemas em apoiar o Sport, no sábado. ?Como pernambucano, tenho de incentivar o time. Vou ao estádio com toda a minha família, que torce pelo Sport.? Mas os palmeirenses não precisam se preocupar com a pressão dos pernambucanos. ?O 7 de setembro, clube da Segunda Divisão pernambucana, é alviverde e apoiará o Palmeiras?, garante Eduardo Peixoto, narrador da Rádio Jornal ? 1.210 AM, emissora local que transmitirá a partida. Ele informa que a PM está pedindo aos torcedores do 7 de setembro para não usarem a camisa alviverde para evitar confusão. Eduardo está ansioso para transmitir a partida: ?O futebol anda tão feio por aqui, que há seis meses não narro um jogo. O último time de porte que passou por aqui foi o Bahia, há 20 anos.?