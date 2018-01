Série B: Grêmio também se classifica O Grêmio também garantiu sua vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira à noite, e se junta a Santa Cruz, Santo André e Portuguesa. O time gaúcho empatou por 1 a 1 com o CRB, em Maceió, atingindo os 34 pontos, ficando na terceira posição. O CRB, com 26 pontos, em 14.º, ainda está ameaçado de rebaixamento. Em Recife, o Ituano deu adeus às chances de classificação ao empatar com o líder Santa Cruz por 1 a 1. O time pernambucano, já classificado, lidera com 38 pontos, enquanto o time paulista ficou com 28 pontos, em décimo. Já em Florianópolis, o Avaí venceu o Náutico por 2 a 1 e, chegando aos 32 pontos - em quinto lugar - está na briga por uma das oito vagas na próxima fase. Para isso, o time catarinense precisa apenas vencer um adversário direto, o Guarani, na casa do adversário, para classificar sem depender de outros adversários.