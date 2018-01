Série B: Grêmio tenta corrigir defesa O Grêmio estréia na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, contra o Gama, em Brasília, preocupado com sua defesa e armado na retranca. A goleada que sofreu do Fluminense, pela Copa do Brasil, por 3 a 0, na quarta-feira, deixou a imagem de um time vulnerável e incapaz de reagir a qualquer adversidade dentro de uma partida. O técnico Mano Menezes, chamado para substituir o demitido Hugo De León, chegou tratando de pedir marcação forte e atenção nas bolas aéreas, drama dos zagueiros do time. "É preciso antes ter a posse de bola para depois poder jogar", proclamou ao comandar o primeiro treino, nesta sexta-feira. Apesar de mudar a postura, Mano Menezes não vai alterar o time deixado por De León. Só saem o zagueiro Tiago Prado e o meia Élton por contusão. Os substitutos são Marcelo Oliveira e Nunes.