Série B: Guarani adota confinamento O Guarani vai se manter concentrado até o final da semifinal do Campeonato Brasileiro da Série B. Os jogadores se apresentaram no Brinco de Ouro neste domingo pela manhã, e à tarde seguiram para Marília, onde quarta-feira vão enfrentar o time local, na abertura do returno do Grupo B. Os dois times têm os mesmos três pontos, enquanto Náutico e Portuguesa somam seis pontos cada. Só os dois primeiros vão disputar o quadrangular final. O técnico Luiz Carlos Ferreira acha que a vitória por 2 a 0 sobre o Marília, sexta-feira, era o que seu time precisava para readquirir a confiança. Mas ele mantém o plano de trabalhar "jogo a jogo", embora já tenha programado, após o confronto do meio de semana, a viagem para Recife, onde no final de semana enfrentará o Náutico. O volante Rodrigo Sá, suspenso com três cartões amarelos, deve ser substituído por Márcio Araújo. A expectativa é que não haja outras mudanças, inclusive com a manutenção do esquema 4-3-3 com três atacantes.