Série B: Ituano fica sem treinador O técnico Válter Ferreira deixou o comando do Ituano, neste domingo à noite, após uma reunião com os dirigentes do clube que disputa o Campeonato Brasileiro da Série B. O clima ficou carregado após a derrota para o Guarani, por 2 a 1, sexta-feira à noite, no Brinco de Ouro, pela décima rodada. Este foi a segunda derrota consecutiva, porque antes tinha perdido em casa para o líder Santo André, por 1 a 0. "Minha permanência ficou condicionada a um sucesso no próximo jogo diante do Paulista e não gosto desta pressão. Aqui sempre recebi o apoio dos dirigentes e para que não aconteça um confronto, prefiro sair e preservar o bom relacionamento", justificou Válter Ferreira, que dirigia o time desde o Campeonato Paulista. Ferreira deixa o clube com um saldo positivo, porque ficou na zona de classificação em seis rodadas. Após as duas últimas rodadas, o time continuou com 14 pontos, agora em nono lugar. A diretoria espera confirmar o novo técnico nesta segunda-feira e já t em um preferido: Carlos Rabello, que na semana passada garantiu o acesso do São Bento, de Sorocaba, para a Série A-1 Paulista.