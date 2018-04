Série B: Ituano quer mais 6 pontos A seis pontos de garantir sua vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série B, o Ituano enfrenta o Marília, neste sábado, no estádio Novelli Junior, em Itu. Com 30 pontos ganhos, o time ocupa hoje a quinta colocação. O Marília é o 11º colocado com 23 pontos e, se vencer, poderá entrar na zona de classificação - o que não acontece desde a segunda rodada. O técnico do Ituano, Leandro Campos, comemora o retorno de, praticamente, seu meio de campo titular inteiro, que não atuou na derrota por 1 a 0 para o Náutico. Os volantes Pierre e Wilson Mathias, além do meia Juliano, estão escalados. Jackson, que também não jogou, deve ficar no banco de reservas por estar sem ritmo de jogo. Mas as boas notícias terminam aí. Suspensos, o zagueiro André Leone e o atacante Beto são desfalques certos. Como o zagueiro Diguinho ainda não se recuperou completamente de uma contusão e deve ficar na reserva, o jovem Eduardo, dos juniores, será o titular. No ataque, Jales e Rômulo brigam por uma vaga, com maiores chances para o segundo, que tem treinado muito bem. O técnico do Marília, Luís Carlos Martins, deixou para definir o time na última hora e deve promover surpresas. Com a lesão do volante Senegal, o treinador optou por mandar a campo um time com três zagueiros e colocou Ednélton no time. Ainda sem poder contar com o atacante Ricardinho, lesionado, Anderson Lobão foi sacado do time para a entrada de Nei Bala. Outro que perdeu a posição foi o lateral-esquerdo Dickson. O lateral Adílson Rodrigues, que de destacou pelo time B na Copa Federação Paulista é o novo titular.