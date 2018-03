Série B: Ituano vence Sport em casa O Ituano conquistou na tarde deste domingo sua primeira vitória jogando no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pelo Campeonato Brasileiro da Série B ao bater o Sport, por 2 a 1. O resultado garantiu ao time paulista a sexta colocação, com oito pontos g anhos. O time pernambucano, que amargou sua segunda derrota consecutiva, é o 16.º colocado, com cinco pontos. "Uma boa vitória como essa era essencial para a nossa recuperação na competição. Precisávamos vencer em casa", analisou o técnico Válter Ferreira porque o resultado lhe garantiu a manutenção do emprego. Antes o Ituano tinha empatado em casa com Caxias e Anapolina, ambos por 1 a 1. O time da casa iniciou bem a partida e aos 11 minutos abriu o placar em lance polêmico. Neguete cabeceou, o goleiro Maizena falhou e o lateral-esquerdo Marquinhos tentou cortar em cima da linha, mas o gol foi confirmado. Acuado em seu campo de defesa o S port raramente ameaçava o Ituano. Apenas em duas cobranças de falta, com a bola levantada na área paulista, chegou perto do gol mas sem objetividade. Na etapa final o Sport melhorou, mas foi o Ituano que voltou a marcar. Aos 12 minutos, Ricardo Lopes ampliou a vantagem em jogada ensaiada na cobrança de falta. Sem o mesmo ritmo imposto nos primeiros 45 minutos o Ituano passou a tocar a bola e manter a vantagem. O gol de honra dos nordestinos aconteceu aos 36 minutos, quando o volante Ramalho aproveitou falha da defesa e tocou para a rede. O Ituano joga na próxima rodada contra o Vitória, na Bahia. O Sport recebe o Guarani, na Ilha do Retiro, no Recife .