Série B: Kuki deixa Santo André em crise Acostumado a ser decisivo, o atacante Kuki ajudou o Náutico a ser o primeiro time a vencer o Santo André no Estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista. Com o gol marcado aos 40 minutos do segundo tempo, o oitavo dele na Série B do Campeonato Brasileiro, o time pernambucano fez 1 a 0 no placar e instaurou de vez a crise no time do ABC, que não vence há quatro rodadas e no último jogo foi derrotado pelo Guarani, por 2 a 1, em Campinas. O resultado deixou o Santo André na quarta colocação, com 22 pontos. O Náutico ganhou sete colocações e subiu para a quinta posição na tabela, com 21 pontos, ao término da 13.ª rodada da fase de classificação. Para o artilheiro solitário do jogo, o resultado foi suficiente. "Poderíamos ter feito mais, mas em jogo difícil como este, 1 a 0 é goleada", salientou Kuki. Os primeiros minutos foram animadores para os torcedores dos dois times. Antes dos cinco minutos, ambos já tinham concluído com perigo ao gol adversário. O Santo André, acostumado a dominar os jogos em casa, não conseguia envolver os pernambucanos, o que resultou no 0 a 0 do primeiro tempo. Na etapa final, o técnico Sérgio Soares tentou modificar o time para chegar à vitória, mas não funcionou. Aos 40 minutos, depois de jogada de Danilo, o atacante Kuki completou para o gol e decidiu o jogo. Na próxima rodada, os dois times atuarão na sexta-feira, dia 22. O Santo André enfrentará o Criciúma, em Santa Catarina, enquanto o Náutico, em casa, receberá o Ituano.