Série B leva pouca gente a Prudente A "guerra" que antecedeu o jogo entre Marília e Botafogo, na segunda-feira, não foi transportada para campo, nesta terça-feira, no Estádio ?Eduardo José Farah?, o Farahzão, em Presidente Prudente. O clima antes do jogo foi de total normalidade, facilitada pela grande distância que separa o gramado das arquibancadas. A Polícia Militar também não registrou nenhum incidente entre os torcedores. Punido com a perda de mando de campo, o Marília também ficou sem o apoio de sua grande torcida. Apenas dezesseis ônibus deixaram a cidade à tarde, percorrendo os 187 quilômetros até Prudente, projetando a presença de pouco mais de mil marilienses para apoiar o time. Muitos vestiam camisas e portavam bandeiras. Perto de 50 torcedores representaram o Botafogo num local tranqüilo da arquibancada do belo estádio municipal. Sem nada para reclamar, o técnico Levir Culpi preferiu apenas lamentar o estado ruim do gramado que, segundo alguns jogadores, estava muito duro. Os cariocas não puderam fazer o reconhecimento do campo na segunda-feira à tarde, quando houve um encontro entre os times. O Botafogo alegou que tinha permissão da Federação Paulista de Futebol para treinar das 17 às 19 horas, mas acabou surpreendido pela presença do Marília, que iniciou os treinos às 16h30 e não concordou em ceder o terreno ao rival. O irrequieto técnico Luiz Carlos Ferreira, foi logo avisando que não sairia de campo e bradou. ?Isso aqui não é brincadeira, é uma guerra.? Mais sereno, Levir se conformou com a situação. ?São coisas da segunda divisão.? Assim levou seus jogadores para exercícios de musculação e alongamento no hotel. Só ficou no ar um possível troco em Caio Martins no returno do quadrangular.