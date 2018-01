Série B: Londrina já tem novo técnico A diretoria do Londrina anunciou nesta segunda-feira o treinador que comandará o time nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro da Série B. Trata-se do técnico Mauro Fernandes, ex-Coritiba, Botafogo-RJ e Sport, que chega para substituir Roberto Fernandes, demitido após a goleada de 7 a 1 sofrida contra o Paulista, sábado em Jundiaí. Para o jogo desta terça-feira, contra o Gama, no Distrito Federal, o time será comandado pelo auxiliar Luiz Müller (ex-atacante do São Paulo, Bragantino e Ponte Preta). Mauro Fernandes viajará junto com o elenco apenas para observar o time. O Londrina continua brigando pela classificação à próxima fase da Série B, estando com 24 pontos ganhos e em 14º lugar. O Gama, curiosamente, estréia do técnico Estevam Soares, ex-CRB, que substituiu Roberval Davino.