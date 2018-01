Série B: Lusa terá reforço de Gléguer A Portuguesa vai contar com um importante reforço na primeira rodada da 2ª fase da Série B do Brasileiro, sábado, contra o Guarani, no Canindé. O goleiro Gléguer, que não atuou nas últimas duas partidas do time, volta como titular. Na véspera do jogo contra o Sport ? que definiu a classificação da Lusa ? , o goleiro estava acertando sua transferência para o Juventude. O negócio, no entanto, acabou não dando certo. Gléguer, por opção do técnico Giba e da diretoria, acabou não jogando contra Sport e Vitória. Mas estará de volta contra o Guarani. ?O problema não foi com o Gléguer, mas sim com a empresa (Ability, dona de 50 % de seu passe). E resolvemos esperar toda a situação para ele voltar a jogar?, afirmou Fernando Gomes, diretor de Futebol do clube. ?Não foi uma punição ao jogador. Ele volta agora na 2ª fase?, garantiu. No empate com o Vitória por 3 a 3, sábado, Gléguer esteve no banco de reservas ? Fava foi o titular. Para enfrentar o Guarani, a Lusa vai ter o desfalque do lateral-esquerdo David, que sofreu um trauma no joelho esquerdo no jogo contra o Vitória e deve ficar em recuperação de 7 a 10 dias. Classificada em sexto lugar na primeira fase, a Portuguesa resolveu mudar de ares para se preparar. A pedido de Giba, o elenco está concentrado desde ontem em Itu, onde fica até a noite de quinta-feira. E o técnico já alertou seus jogadores: agora começa um novo campeonato. Desde o início do torneio, o pensamento do treinador era de se classificar entre os oito, não importando a posição. Dito e feito, o time sempre esteve no grupo dos classificados, juntamente de Santo André e Santa Cruz. ?Agora é uma nova vida. A gente já conseguiu o primeiro objetivo, que era se classificar, e vamos agora para a nova fase?, disse o volante Rai. ?É um grupo difícil e o campeonato chegou em um estágio de alto nível. O equilíbrio será bem maior.?