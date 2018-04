Série B: Marília vence outra e já é 9º O Marília segue com chances de classificação à segunda fase do Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira à noite, venceu de virada o Joinville, por 3 a 1, no estádio Bento de Abreu, em Marília, pela 19a rodada. Em franca recuperação, o Marília já aparece na nona colocação, com 26 pontos, um atrás do Santa Cruz-PE, que estaria classificado se a primeira fase terminasse agora. Enquanto o Marília ainda sonha com o acesso à Série A, o Joinville se vê cada vez mais perto da Série C. Com 18 pontos, segue na 22a colocação, na zona de rebaixamento. O Marília foi melhor desde o primeiro minuto de jogo. Com boa marcação no meio, o time neutralizava as jogadas do frágil Joinville, que se mostrava uma presa fácil. Recuado na defesa, o time catarinense só chegava nos contra-ataques. Apesar da inferioridade, o Joinville abriu o placar, aos 28 minutos. Após cruzamento de Sandro Oliveira, a defesa do Marília bobeou e Maurício ficou livre para marcar. O gol só deu mais ânimo ao Marília, que virou ainda no primeiro tempo. Aos 38 minutos, Juninho escapou pela direita e cruzou para o meio da área. A bola sobrou para Fabiano Souza marcar. Dois minutos depois, em jogada semelhante, Maurílio cruzou e o zagueiro Romildo tocou para as redes. No segundo tempo, o Marília recuou e o Joinville dominou. Com um time limitado tecnicamente, o domínio da posse de bola do Joinville não era convertido em jogadas de ataque e o jogo passou a ficar "amarrado" no meio-de-campo. No final do jogo, quando o Joinville partiu para o ataque, o Marília aproveitou para marcar o terceiro gol, no contra-ataque. Maurílio recebeu na esquerda e cruzou para Welington Amorim marcar. O Marília volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Remo-PA na casa do adversário. O Joinville volta a campo na sexta-feira, em casa, contra a Portuguesa.