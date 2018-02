Série B: Mogi busca 2ª vitória A primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B devolveu a paz ao Mogi Mirim. Feliz com o triunfo fora de casa por 2 a 0 sobre o Londrina-PR, o técnico Ademir Fonseca mantém o mesmo time para a partida deste domingo, contra o Bahia. O jogo está marcado para as 11 horas, no Estádio Wilson Fernandes de Barros, em Mogi Mirim (Record). Será a primeira vez que os adversários se enfrentam e marcará a volta do técnico Oswaldo Alvarez, à cidade. O Bahia, sob o comando de Vadão, vem embalado, com três vitórias e entre os primeiros colocados. Em situações desconfortáveis na tabela, CRB (4 pontos) e Anapolina (9) fecham, às 17 horas, a oitava rodada. O jogo será disputado no Estádio Rei Pelé, em Maceió.