Série B: Mogi reclama mas espera melhorar O empate em 1 a 1 com o Santa Cruz foi considerado um bom resultado para jogadores e comissão técnica do Mogi Mirim. Para o técnico Luis Carlos Winck, "o time tem totais condições de evoluir muito mais durante a competição" e até de lutar para ficar entre os oito classificados. Apesar de o resultado ter deixado o time na 11ª posição do Campeonato Brasileiro da Série B, com quatro pontos, a sensação de que o time poderia ter saído do estádio do Arruda com uma vitória ainda está na memória. Segundo os jogadores, o árbitro potiguar Antônio Cipriano de Almeida não teve uma boa atuação. Para eles, um pênalti a seu favor não foi marcado e, para piorar, o gol do Santa Cruz foi marcado através de uma cobrança de penalidade que não teria acontecido. Mesmo assim, o time do Mogi Mirim sabe que está conseguindo uma melhora significativa com a seqüência da competição e espera conquistar a segunda vitória na Série B no próximo sábado, às 16 horas, contra o Avaí no estádio Wilson Fernandes de Barros.