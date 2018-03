Série B nas mãos da CBF e do governo O sonho de ter uma entidade representativa para os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro e independente da CBF e do governo parece ainda estar longe de se transformar em realidade. O acordo entre a FBA (Futebol Brasil Associados) para a transmissão dos jogos pela televisão só deve sair com o aval tanto da CBF como do governo federal. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, retornou ao Brasil quarta-feira à noite da Suíça, onde esteve na sede da Fifa. E praticamente confirmou, por meio de seus assessores, a sua disposição em ajudar os clubes participantes da Série B. Ele entraria com R$ 10 milhões para cobrir as despesas com hospedagens e transporte terrestre. Restaria ao governo federal, por meio do Ministério dos Esportes, confirmar a parceria entre a BR Distribuidora e a Varig para cobrir as despesas com passagens aéreas. As duas empresas ganhariam espaços nos clubes, com painéis estáticos, nas camisas dos clubes e também na televisão. Acordos - Em São Paulo, o presidente da FBA, Peter Silva, e o diretor-executivo, Eduardo Negrão, continuam negociando com as emissoras de televisão. A TV Bandeirantes passou a ser a mais nova alternativa em termos de canal fechado. Seria a opção para fugir da Rede Globo, que deveria repassar os direitos para a Rede Record. Só que ao invés de receber da emissora, a FBA iria comprar espaços na programação a um custo de R$ 2 milhões. A idéia, depois, seria negociar estes espaços no mercado interno, além de dar ao campeonato e aos clubes participantes uma maior visibilidade. Seus patrocinadores e seus jogadores seriam mais vistas e mais valorizados. Já existe um acordo verbal firmado com a Globosat sobre canal fechado, com transmissão pela Sportv e também pelo sistema pay-per-view. A FBA receberia R$ 2,5 milhões. O acordo, porém, só pode ser feito de forma global, portanto, depende da CBF e do governo.