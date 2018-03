Série B: Náutico e Ceará se recuperam Dois jogos abriram na noite desta terça-feira a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e os dois únicos times que ainda não tinham pontuado conseguiram vencer. Em Anápolis, no interior de Goiás, o Náutico conseguiu bater a Anapolina por 2 a 1. O destaque do jogo foi o atacante Kuki, autor dos dois gols. Adriano Magrão descontou no final para o time da casa. No Estádio Castelão, em Fortaleza (CE), o Ceará amenizou o mau início na competição ao vencer o Criciúma por 2 a 0. Flávio e Camanducaia, ambos no segundo tempo, fizeram os gols do alvinegro. Com os resultados, todos os quatro times ficaram na marca dos três pontos ganhos. O Ceará, com melhor saldo de gols, é o 13.º, seguido por Anapolina, Criciúma e Náutico. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.