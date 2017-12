Série B: nenhum gol em dois jogos Caxias-RS e Vila Nova-GO ficaram no 0 a 0 em partida realizada neste sábado à tarde, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo foi disputado no estádio Centenário, em Caxias do Sul. O time da casa pressionou durante os 90 minutos, mas a ineficiência dos seus atacantes não permitiu que o time chegasse à primeira vitória no campeonato. O Vila Nova não se arriscou muito ao ataque e se mostrou contente com o empate. O Caxias soma um ponto, na 21ª colocação. O Vila Nova, comandado pelo ex-jogador Evair, está em situação bem melhor. Com quatro pontos, ocupa o quarto lugar. Na outra partida deste sábado, CRB-AL e Ituano também empataram sem gols. O jogo foi disputado no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O clube paulista é o 13º, com dois pontos. O CRB aparece na 20ª colocação, com um ponto. Na próxima rodada, o Ituano recebe o Caxias. O jogo está marcado para terça-feira e tem início previsto para as 20h30. O Vila Nova só volta a campo no outro sábado, quando joga em casa, às 16 horas, contra o CRB-AL.