Série B: Paulista quer vaga no tapetão Após de ter perdido a vaga à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B dentro de campo, o Paulista promete brigar no tapetão para entrar no lugar do Náutico no quadrangular. O presidente do time de Jundiaí, Eduardo Palhares, alega como motivo o recurso do time pernambucano na Justiça Comum para tentar obter os pontos do jogo contra o Joinville, pela primeira rodada do torneio. A Fifa proíbe os clubes de procurarem a Justiça Comum sob ameaça de suspensão de competições oficiais. No entanto, não foi a diretoria do Náutico quem entrou com a ação, mas sim o torcedor e advogado Ivan Rocha. Embora saiba disso, Palhares afirma que o Náutico (7º colocado, com 35 pontos) infringiu a lei e promete buscar todos recursos para que a CBF o elimine da Série B. Com isso, o Paulista (9º, também com 35) se classificaria automaticamente. "A partir do momento em que o torcedor entrou com ação na Justiça Comum ele passou a representar juridicamente o Náutico, o que caracteriza que o clube teve participação. Queremos o que é nosso direito e o que está escrito no CBDF", disse. O próprio técnico Zetti chegou a dizer que o Botafogo não jogou tudo o que podia contra o Náutico. "Pelo que vi faltou empenho ao time botafoguense", acusou. Embora ainda pleiteie um lugar na segunda fase da Série B, o paulista iniciou um desmanche do elenco. O goleiro Buzzetto, o meia Canindé e o atacante Izaías estão se transferindo para o Ituano, que disputa a Série C do Brasileiro. A direção do União São João promete entrar com uma ação de indenização por causa de incidentes provados pelos torcedores de Jundiaí após a vitória de 3 a 1, sábado. Vários carros de jogadores foram quebrados por pedras e até uma cadeira.