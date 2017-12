Série B: Paulistas animados Santo André e Portuguesa, dois clubes paulistas que integram a zona de classificação desde o início do Campeonato Brasileiro da Série B, estarão em campo nesta sexta-feira à noite, a partir, das 20h30, pela 17.ª rodada. O Santo André é favorito em casa diante do São Raimundo, enquanto a Portuguesa tenta somar ponto, em Anápolis (GO) diante da Anapolina. O desesperado Ceará receberá o CRB, em Fortaleza (CE). No Estádio Bruno José Daniel, o Santo André quer encostar no líder Santa Cruz e espera passar pelo São Raimundo, que está na zona intermediária, na 13.ª posição, com 22 pontos. O time do ABC está em terceiro, com 28 pontos, e terá a estréia do meia Marco Antônio, emprestado nesta semana junto ao São Paulo. O time paulista espera se recuperar da derrota na última rodada para o Vila Nova, por 3 a 1. No Estádio Jonas Duarte, a Portuguesa busca os três pontos diante da Anapolina, que na última rodada perdeu o técnico Válter Ferreira e será comandado por João Batista. O time goiano está na zona de rebaixamento na 17.ª posição, com 18 pontos. A Portuguesa está em quarto, com 27 pontos, atrás de cinco pontos para carimbar seu passaporte na segunda fase. No Estádio Presidente Vargas, Ceará e CRB se enfrentam com objetivos distintos. O Ceará quer a vitória para sair da zona de rebaixamento, posição que se encontra na 19.ª posição, com 17 pontos. Já o CRB busca voltar a figurar no G-8. O time alagoano soma 24 pontos, na 11.ª posição e se vencer salta para a quinta colocação.